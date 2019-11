Weltanschauung - Die besten Bilder im September 2019

Ritt in den Sonnenaufgang

Jedes Jahr am 7. und 8. September findet in Pedroche in Andalusien die „Fiesta de los Piostros“ statt, eine der größten Pferdeveranstaltungen Spaniens. An den traditionellen Feierlichkeiten mit religiösem Hintergrund nehmen mehr als 500 Pferde und Reiter teil. Und auch immer mehr Touristen zieht es deswegen in das malerische Dorf in der Sierra Morena. (red., 9.9.2019)