Weltanschauung - Die besten Bilder im August 2019

Elternersatz für den König der Lüfte

Peter Wenzel beim Training mit dem jungen Kondor Molina im Eagle World-Reservat in Bindslev. Molina kam im November 2018 als Jungvogel in das dänische Adlerreservat, seinen Trainer hat er als Elternteil akzeptiert. Ausgewachsen kann ein Kondor eine Flügelspannweite von bis zu 3,5 Metern erreichen, was ihn zum größten fliegenden Landvogel der Welt macht. Ab 2020 soll Molina an den Flugshows teilnehmen. Viele Besucher sind davon beeindruckt, Tierschützer stehen Greifvogelschauen jedoch kritisch gegenüber. (red., 28.8.2019)