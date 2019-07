Weltanschauung - Die besten Bilder von Mai 2019

Erwachsen

Ein letztes Foto vor dem offiziellen Erwachsen werden. In Seoul feierern Jugendliche den Coming-of-Age-Day. Mit 19 Jahren gilt man in Südkorea nicht mehr als Minderjährig. In einer Zeremonie zelebrieren die jungen Menschen das Erwachsenwerden mit allen Rechten und Pflichten. (21.5.2019)