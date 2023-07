Portugal bis Türkei: Südeuropa kämpft weiter gegen die Flammen

Lage in Griechenland weiter kritisch

Schwer betroffen ist weiterhin die griechische Ferieninsel Rhodos. Der gefährlichste Brand tobt noch bei der Ortschaft Mesanagros, berichtet das örtliche Nachrichtenportal Rodiaki. Gebessert hat sich die Lage derweil auf der anderen Ferieninsel Korfu im Nordwesten Griechenlands, wo es keine große Feuerfront im Norden mehr gibt. Auf der Insel Euböa im Nordosten Athens war die Lage am Mittwoch ebenfalls besser als in den vergangenen drei Tagen.

Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass es heute (Mittwoch) extrem heiß werden soll - bis 46 Grad und vielleicht mehr. Die Waldbrandgefahr bleibt damit extrem hoch. Das ergibt sich auch aus einer Karte des Zivilschutzes. Für fast die Hälfte Griechenlands herrscht am Mittwoch höchste Brand-Alarmstufe. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz Janez Lenarcic warnte am Dienstagabend auf Twitter: "In den nächsten zwei Tagen wird die Feuer-Gefahr im Mittelmeerraum voraussichtlich extrem hoch bleiben."

