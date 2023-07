Extremwetter in Europa: In welchen Urlaubsdestinationen Waldbrandgefahr herrscht

So sollen laut Wetterdienst iLMeteo.it besonders die Regionen Lombardei, Trentino-Südtirol, Venetien und Friaul-Julisch Venetien am stärksten von Gewittern und Hagelschlag in der kommenden Woche betroffen sein.

Im Süden hingegen zeichnet sich ein komplett konträres Bild ab: Hier wurden am Sonntagmorgen erneute Feuer in der Region rund um Palermo gemeldet. Wie das italienische Portal ilsicilia.it berichtet, wüten derzeit Feuer in der Gegend von Monreale, in Baida, Partinico und San Giuseppe Jato. Der italienische Katastrophenschutz hat für Palermo Alarmstufe Rot ausgeschrieben. Ebenso für die Provinzen Enna und Trapani.