Wo es in Griechenland gerade brennt - und wo es ungefährlich ist

Es war die größte Brand-Evakuierung, die es in Griechenland je gegeben hat. "Wir mussten ein Gebiet mit 30.000 Menschen evakuieren", so Polizeisprecherin Konstantia Dimoglidou. Ein Großbrand auf der Ferieninsel Rhodos dauert nun schon sieben Tage lang an.

Viele Touristen, darunter 15 Reisende aus Österreich warteten am Sonntag noch in Regionen mit akuter Brandgefahr auf ihre Evakuierung. Hunderte Feuerwehrleute kämpften in der Nacht gegen die Flammen. Die Hitzewelle im Land, mit teilweise über 40 Grad, dürfte diese Woche noch weitergehen.

➤ Mehr lesen: Tausende müssen griechische Inseln verlassen

Mehrere Fluggesellschaften kündigten bereits an, bis einschließlich Dienstag keine Touristen nach Rhodos zu bringen. Doch auch in anderen griechischen Regionen ist Vorsicht geboten: