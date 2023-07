Höchste Warnstufe: Unwetter mit Sturm und Hagel im Anmarsch

In den letzten Wochen wechseln sich die Wetterextreme in Österreich ab. Auf Temperaturen von über 35 Grad folgten schwere Gewitter - und die sind auch am Montag und Dienstag zu erwarten. "Heute werden am frühen Nachmittag schon Gewitter in Tirol, Vorarlberg und Salzburg erwartet, die weiter in den Osten ziehen, wo dann das südliche Niederösterreich und die Südsteiermark betroffen sein werden", sagt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes.

