Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Giuffre arbeitete nach eigenen Angaben als Heil-Masseurin im Mar-a-Lago-Ressort des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump, als sie Epstein/Maxwell als junges Mädchen in die Hände fiel.

Aus freigegebenen Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Giuffre von dem Duo fortgesetzt sexuell missbraucht worden sei. Mit klaren Direktiven („Mein Job war es, ihn zu unterhalten”) sei sie auch an Dritte wie Prinz Andrew durchgereicht und dafür mit Honoraren von bis zu 1000 $ entlohnt worden. Der Sohn der Queen, schrieb Giuffre laut „New York Post”, „liebte meine Füße und leckte sogar zwischen meinen Zehen”.

Ende 2019, als der öffentliche Druck zu stark geworden war, ließ sich Prinz Andrew dazu von der BBC-Top-Journalistin Emily Maitlis ausführlich vernehmen. Was in einer denkwürdigen Katastrophe endete. Andrew bestritt vehement alle Vorwürfe, wirkte aber wahlweise hemdsärmelig bis grauenhaft schlecht vorbereitet.

Er habe „keine Erinnerung” an ein Treffen mit Giuffre, beteuerte er. Und was den sexuellen Missbrauch anbelangt: „Ich kann Ihnen absolut kategorisch sagen, es ist nie geschehen”, versicherte er der Moderatorin. Schließlich sei er am besagten Abend der angeblich ersten sexuellen Begegnung mit Giuffre mit seiner Tochter in einer anderen Stadt gewesen. In einer Pizzeria. Ein Foto, das ihn und Giuffre (damals: Roberts) vor dem Intimwerden relaxed eng beieinander und lächelnd in Maxwells Haus zeigt, bezeichnete der Prinz als ihm unerklärlich und mögliche Fälschung.

Virginia Giuffre, die 2020 ausführlich in der Netflix-Doku-Serie „Jeffrey Epstein: Filthy Rich” zur Wort kam, ging kurz danach ins britische Fernsehen und schilderte facettenreich und unter Tränen, dass man vor dem Sex gemeinsam getanzt habe und dass der Prinz so doll geschwitzt habe, dass „es überall hinregnete“. Für sich nahm sie in Anspruch, niemals das Gesicht von jemandem zu vergessen, „der sich über einen gehievt hat”.

Nach Umfragen schenkten kaum fünf Prozent der Briten Prinz Andrews Ich-kenne-diese-Dame-gar-nicht-Beteuerungen Glauben. Vor allem sein Versuch, im Fernsehen vor einem Millionen-Publikum seine gut dokumentierte Freundschaft zu Epstein zu verharmlosen und wegzureden, stieß sauer auf. Später, so viel zu der Beteuerung, er kenne Virginia Giuffre gar nicht, tauchte eine E-Mail auf, in der sich Prinz Andrew an Epsteins „Kuppelmutter” Ghislaine Maxwell wendet und ankündigt, er habe konkrete Fragen - „wegen Virginia Roberts”.