Reumütiges Interview: Bill Gates spricht über Seitensprung

Über seine Ex-Frau Melinda sagte Bill Gates, dass sie hoffen würden, ihre Arbeitspartnerschaft bei der Bill & Melinda Gates Foundation fortzusetzen. "Melinda ist eine großartige Person und das Ende dieser Partnerschaft, die wir hatten, ist eine große Quelle persönlicher Traurigkeit", gestand Gates. Beruflich sei man bemüht, weiterhin an einem Strang zu ziehen: "Wir kommunizieren und arbeiten für die Stiftung und werden versuchen, diese Partnerschaft fortzusetzen."

"Melinda hat unglaubliche Stärken, die sie mitbringt, die der Stiftung helfen, besser zu werden", ist sich Gates sicher.

Das Wallstreet Journal hatte zuvor enthüllt, dass Gates im Jahr 2000 eine Affäre mit einer Mitarbeiterin seines Unternehmens Microsoft hatte. Diese soll 2019 einen Brief an die Unternehmensführung geschrieben haben, in dem sie einen Jobwechsel einforderte. Ihren Wunsch soll sie mit ihrem Verhältnis zu Gates begründet und gefordert haben, dass Gates' Ehefrau Melinda der Brief zugestellt wird. Es wurde behauptet, dass die bekannt gewordene außereheliche Liaison Gates' zu seinem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Firma geführt habe.