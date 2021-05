Bill Gates: Eine Affäre, viele Annäherungsversuche

Ob der Vorgang eine Rolle bei der von Melinda Gates (56) bereits 2019 durch erste anwaltliche Gespräche eingeleiteten Trennung gespielt hat, ist nicht bekannt. Gates und seine Ex-Frau in spe sind geografisch getrennt (er in Kalifornien, sie in der Karibik) für die Öffentlichkeit untergetaucht.

"Tu' so, als wäre es nicht passiert"

Die gleichen Fragezeichen bleiben bei Facetten, die die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet. Danach soll Bill Gates 2006 von der Firmen-Präsentation einer Microsoft-Angestellten so angetan gewesen sein, dass er sie unmittelbar danach via E-Mail zum Essen einlud.

In seiner Nachricht schrieb der von weiblichen Mitarbeiterinnen zuweilen als unbeholfen im zwischenmenschlichen Bereich beschriebene Unternehmer: "Wenn Dir das unangenehm ist, tu' so, als wäre es nicht passiert." Die Angesprochene verhielt sich entsprechend und schlug die Begegnung mit ihrem Boss aus.