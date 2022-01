Diamanten-Coup des Jahrzehnts - Prozess um Einbruch ins Grüne Gewölbe

Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten, doch die Vorbereitungen waren minutiös geplant. Zunächst wurde ein Stromkasten in Schlossnähe angezündet. In der morgendlichen Dunkelheit drangen daraufhin zwei Einbrecher durch ein vorher angesägtes Fenstergitter in das Gebäude ein, schlugen eine Vitrine ein und erbeuteten die 21 als unverkäuflich geltenden Schmuckstücke. Doch da es sich um insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten handelt, wird befürchtet, dass die Bande die Steine einfach herausbricht, umschleifen lässt und einzeln verkauft. Denn auch nach dem Golddiebstahl ist man sich heute ziemlich sicher, dass die „Big Maple Leaf“ einfach eingeschmolzen wurde.

Die Täter hatten sich zwar perfekt vorbereitet und ihr Fluchtfahrzeug in einer Tiefgarage angezündet. Doch die Arbeit der Sonderkommission „Epaulette“ führte die Ermittler schnurstracks nach Berlin, zum berüchtigten Remmo-Clan.

Anhand von DNA-Spuren aus Autos und vom Tatort, Videos und Zeugenaussagen konnten die Täter nach und nach dingfest gemacht werden. Dazu waren unzählige Hausdurchsuchungen notwendig.