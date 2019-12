Diebstahl im Grünen Gewölbe: Spuren führen ins Clan-Milieu

Die Ermittler vermuteten eine Bande aus dem Remmo-Clan im Hintergrund. Der Clan hat zirka 500 Mitglieder.

Die Parallelen zwischen dem Einbruch ins Bode-Museum und in Dresden sind auffällig. Bei beiden Taten kamen die Täter durchs Fenster, kannten sich am Tatort sehr gut aus und steuerten zielstrebig ihre offenbar vorher ausgewählte Beute an. Nach wenigen Minuten war alles vorbei. Die Bande hatte offenbar Insiderwissen.

Die Goldmünze wurde nie gefunden und vermutlich kurz nach dem Einbruch eingeschmolzen. Beim Diamantenschmuck könnte es auch passieren, dass die Steine herausgebrochen und einzeln verkauft werden.