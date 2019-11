Dresdner Diamantendiebstahl mit Parallelen zum Berliner Goldraub

Ungeübte Einbrecher wären bereits am vergitterten Fenster des schwer gesicherten Museums gescheitert. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Juwelendiebe bereits mit ihrer Beute in einem nicht angemeldeten Audi geflüchtet. In einer Tiefgarage wechselten sie das Auto und zündeten den Audi an, um keine DNA-Spuren zu hinterlassen.