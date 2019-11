Der Clan-Chef wird zum zweiten Mal abgeschoben

VonSusanne BobekDer Asylantrag eines wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilten Mehrfachstraftäters, der ein siebenjähriges Einreiseverbot nach Deutschland hat, wurde am Freitag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg abgeschmettert. Der Bescheid wurde per Boten in die Anwaltskanzlei des Mannes gebracht.

„Der Rechtsstaat ist handlungsfähig“, kommentierte der deutsche Innenminister Horst Seehofer den Justiz-Krimi, der Deutschland in Atem hält.

Der 46-jährige libanesische Clan-Chef Ibrahim Miri, der eine Gruppe von zirka 2500 Menschen befehligt, war erst im Juli in den Libanon abgeschoben worden. Ende Oktober war er wieder zurück und stellte einen neuen Asylantrag. Seine Begründung: Im Libanon drohe ihm Blutrache der Hamas. Mithilfe seines Anwalts wollte er das Verfahren bei null neustarten, was misslang.

Doch Miri wurde nicht in U-Haft genommen, sondern in Abschiebehaft, wo er sein Handy behalten darf. Sein Schwager sagte Bild: „Wir haben am Sonntag mit Ibo telefoniert. Er ist mit anderen zusammen. Er kann alles machen.“

Bei einer Hausdurchsuchung am Donnerstag wurde in der Wohnung von Miris Mutter scharfe Munition gefunden, die dem Clan-Chef gehören soll.

Der Miri-Clan kam in den 1980er-Jahren aus dem Libanon nach Deutschland. In Bremen schlug die schnell wachsende Familie ihr Hauptquartier auf. Mittlerweile expandierte sie mit ihren Geschäften, vor allem Drogen- und Waffenhandel, auch nach Berlin und nach Nordrhein-Westfalen.

Die deutsche Polizei hat viele Jahre die Ausbreitung der Clan-Kriminalität unterschätzt oder übersehen. Die Banden sind bestens organisiert und anwaltlich vertreten. Sie leben oft vom Sozialstaat und kennen ihre Rechte.