Der deutsche Papst trat ab: Benedikt XVI. ist tot

"Wir sind Papst", titelte die deutsche Bild-Zeitung voller Stolz. Doch die Euphorie verflog schnell. Benedikt lächelte viel, doch seine aufgeschlossenen Schäfchen hatten wegen des dogmatischen Kurses wenig zu lachen – Andersgläubige ebenso: Die Muslime verärgerte er 2006 mit seiner "Regensburger Rede".

Dabei verwendete er folgendes Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel II. Palaiologos: "Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden."

Die Juden brĂĽskierte der Papst, indem er bei der Karfreitagsliturgie die Bitte um deren Bekehrung wieder einfĂĽgte. Und den Protestanten lieĂź er ausrichten, dass deren Gemeinschaften "keine Kirchen im eigentlichen Sinn" seien.

"BrĂĽckenbauer"

Später wurde er seinem Namen als "Brückenbauer" zu den Weltreligionen doch noch gerecht – mit seinen Besuchen in der Blauen Moschee in Istanbul (2006) und an der Klagemauer in Jerusalem (2009).