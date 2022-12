Zitate von Benedikt XVI.: Papst "nur in seltensten Fällen unfehlbar"

Nach dem Rücktritt

"Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit, auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri (...) zu verzichten."

(In der am 11. Februar 2013 verlesenen Rücktrittserklärung)

"Vergelt's Gott."

(Am 27. Februar 2013 in seiner letzten Generalaudienz auf dem Petersplatz am Tag vor dem Ende der Amtszeit)

"Auch beim Jubel der Massen wusste ich immer, die Leute meinen ja nicht dieses armselige Männlein da, sondern meinen doch den, den ich vertrete."

"Ich bin eben doch in der Hinsicht tatsächlich mehr ein Professor, jemand, der die geistigen Dinge überlegt und bedenkt. Das praktische Regieren ist nicht so meine Seite, und da, würde ich sagen, ist eine gewisse Schwäche."

(Aus dem am 9. September 2016 veröffentlichten Buch, dem Interview-Band "Letzte Gespräche")

"Während meine physischen Kräfte langsam schwinden, pilgere ich innerlich nach Hause."

(Am 5. Februar 2018 in einem Brief an die italienische Zeitung "Corriere della Sera".)

"Ich bin immer im Herzen verbunden mit Bayern und empfehle unser Land am Abend immer dem Herrn."

(Beim Besuch des Bayerischen Rundfunks im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan, dem päpstlichen Rückzugsort, veröffentlicht am 3. Jänner 2020)

"Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind."

(Reaktion auf ein Gutachten, das ihm in seiner Zeit als Münchner Erzbischof Fehler im Umgang mit Missbrauchstätern vorwirft, veröffentlicht am 8. Februar 2022)