Benedikt XVI. war Österreich seit Kindheit eng verbunden

Der am Samstag verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. war Österreich zeit seines Lebens eng verbunden. 1927 in Bayern in Marktl am Inn nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt geboren, war Joseph Ratzinger das Land seit seiner Kindheit nahe, wie er selbst 2007 vor seinem offiziellen Besuch erklärte. Die dreitägige Visite des deutschen Papstes in Wien, Mariazell und Stift Heiligenkreuz waren der Höhepunkt der Beziehungen Benedikts zu Österreich.

Er liebe Österreich und dies "seit den sonntäglichen Wanderungen, die wir zu Beginn der 1930er-Jahre über die Salzach-Brücke mit unserer Mutter nach Ostermiething, nach Sankt Radegund und an andere Orte auf der österreichischen Seite der Salzach gemacht haben", schrieb der damalige Papst in einem Brief an die Österreicher. Wenige Tage danach verbrachte er vom 7. bis 9. September 2007 drei Tage in Österreich. Höhepunkt seiner "Pilgerreise" war die Messe im steirischen Wallfahrtsortes Mariazell zum 850-Jahr-Jubiläum. Zudem besuchte er Wien und das Zisterzienserstift Heiligenkreuz.