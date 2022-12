Benedikt XVI.: Stationen eines historischen Pontifikats

15. bis 21. April 2008: Bei einer USA-Reise trifft Benedikt als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche Opfer des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche.

19. Juli 2008: Der Papst bittet um Entschuldigung f√ľr den sexuellen Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche und trifft sich zwei Tage sp√§ter mit mehreren Missbrauchsopfern. In Europa und den USA wurden seit der Jahrtausendwende massenhaft F√§lle des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche bekannt.

21. J√§nner 2009: Der Holocaust-Leugner Richard Williamson und drei weitere Bisch√∂fe der erzkonservativen Piusbruderschaft werden auf Anordnung des Papstes wieder in die Kirche aufgenommen. Die Entscheidung sorgt weltweit f√ľr Emp√∂rung.

8. bis 15. Mai 2009: Bei einer Nahostreise ruft der Papst zum Dialog der Religionen auf und spricht sich klar gegen Antisemitismus aus.

29. Juni 2009: Benedikt veröffentlicht die Sozial-Enzyklika "Caritas in veritate" (Die Liebe in der Wahrheit). Darin befasst er sich kritisch mit der Globalisierung und der Finanzkrise.

11. Juni 2010: In einer Messe auf dem Petersplatz bittet der Papst die Opfer von sexuellem Missbrauch öffentlich um Vergebung. An den kirchlichen Strukturen ändert er während seiner Amtszeit jedoch nichts.

20. November 2010: F√ľr "begr√ľndete Einzelf√§lle" etwa zum Schutz vor HIV erlaubt der Papst den Gebrauch von Kondomen und vollzieht damit eine Wende in der bisherigen Sexuallehre der Kirche.

22. September 2011: Als erster Papst spricht Benedikt im deutschen Bundestag. Ein Gro√üteil der Linken-Fraktion boykottiert die Rede, auch andere Abgeordnete fehlen. Benedikt lobt die in den 1970er-Jahren aufgekommene √∂kologische Bewegung und sagt, Ma√üstab politischer Arbeit d√ľrfe nicht der Erfolg und schon gar nicht materieller Gewinn sein.

23. September 2011: In einem weiteren historischen Akt trifft Benedikt an einer der Wirkungsstätten des Reformators Martin Luther während seiner Reise durch Deutschland in Erfurt Vertreter der Evangelischen Kirche.

16. Oktober 2011: Erstmals l√§sst sich der Papst auf einem rollenden Podest aus der Zeit seines Vorg√§ngers Johannes Paul II. durch die Peterskirche rollen. Die Spekulationen √ľber seinen Gesundheitszustand werden lauter.

28. M√§rz 2012: Benedikt trifft Kubas Revolutionsf√ľhrer Fidel Castro.

6. Oktober 2012: In der Affäre um den Diebstahl geheimer Vatikan-Dokumente wird der päpstliche Ex-Kammerdiener Paolo Gabriele zu 18 Monaten Haft verurteilt. Der Papst begnadigt ihn kurz vor Weihnachten.

11. Februar 2013: Benedikt XVI. k√ľndigt angesichts seines "vorger√ľckten Alters" seinen R√ľcktritt zum 28. Februar an. Seitdem lebte er weitgehend zur√ľckgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen G√§rten.

31. Dezember 2022: Der Heilige Stuhl gibt das Ableben von Benedikt des XVI. bekannt. Bis zu seinem Tod kam es immer wieder zu teils auch pers√∂nlich gegen ihn gerichteten Vorw√ľrfen wegen des Missbrauchskandals.