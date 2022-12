"Er ist sehr krank": Papst Franziskus bittet um Gebete für Benedikt XVI.

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch zum Gebet für seinen Vorgänger Benedikt XVI. aufgerufen.

„Ich möchte Sie alle um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten, der in der Stille die Kirche unterstützt. Denkt an ihn, er ist sehr krank, und bittet den Herrn, ihn zu trösten und ihn in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche bis zum Ende zu unterstützen“, sagte Franziskus am Ende der Audienz.

Aus dem Vatikan gab es der Nachrichtenagentur Reuters zufolge keine näheren Informationen zu Benedikts Gesundheitszustand. Anrufe in seiner Residenz blieben unbeantwortet.

"Geistig bereit"

Der 95-jährige Benedikt XVI. hatte im Februar 2013 als erster Papst seit 600 Jahren sein Amt als Oberhaupt der Katholischen Kirche niedergelegt. Seither lebte er zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan. Zuletzt schien er sehr gebrechlich, seine wenigen öffentlichen Auftritte absolvierte Benedikt im Rollstuhl.

Papst Franziskus hatte ihn erst vor Kurzem besucht. „Ich besuche ihn oft und bin von seinem klaren Blick erbaut. Er lebt in Kontemplation. (...) Er hat einen guten Sinn für Humor, er ist klar, sehr lebendig, er spricht leise, aber er folgt dem Gespräch. Ich bewundere seine Klarheit. Er ist ein großer Mann“, sagte Franziskus in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung ABC am 18. Dezember.