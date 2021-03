8 Jahre nach Rücktritt: Benedikt XVI. ortet Verschwörungstheorien

Am 11. Februar 2013 hatte der damals seit 2005 amtierende deutschen Papst in einem historisch einmaligen Schritt und völlig überraschend seien Rücktritt mit 28. Februar bekanntgegeben. Als Grund dafür gab er "fortgeschrittenes Alter" an. Am 13. März wurde der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zu seinem Nachfolger gewählt, der den Namen Franziskus annahm.

Der emeritierte Papst ist gegen das Coronavirus geimpft worden. Im Interview sprach Ratzinger von der Erkrankung des Präsidenten der Italienischen Bischofskonferenz CEI, Kardinal Gualtiero Bassetti, der nach mehreren Wochen im Krankenbett inzwischen genesen ist. "Ich habe ihn kürzlich gesehen und er hat mir gesagt, dass es ihm viel besser geht", sagte Ratzinger.