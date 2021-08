Corona: So sieht die Lage in anderen europäischen Ländern aus

Italien

Bei unseren südlichen Nachbarn sieht es ähnlich aus wie in der Schweiz. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in den letzten Wochen infolge von breiten Lockerungen stetig an, die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei knapp 65 Fällen pro 100.000 Einwohner. Dafür ist der Anteil an Geimpften in der Bevölkerung deutlich höher, Italien kann hier eine Durchimpfungsrate von knapp 55 Prozent aufweisen, damit liegt man beispielsweise vor Deutschland oder Österreich.

In den Krankenhäusern geht es verhältnismäßig ruhig zu: Aktuell liegen etwa 2.100 Patienten wegen einer Covid-Infektion im Spital, davon ca. 230 auf Intensivstationen.

Trotzdem will die italienische Regierung den steigenden Zahlen entgegenwirken und hat deshalb Verschärfungen beschlossen, die ab dem 1. September in Kraft treten sollen: So wird ab dann ein Impfnachweis, ein 48 Stunden lang gültiger negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig sein, um an Bord von Flugzeugen, Hochgeschwindigkeitszügen, Fernbussen und Fähren zu gehen.Ein Grüner Pass wird auch von Lehrerpersonal und Universitätsstudenten verlangt.