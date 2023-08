Mondlandung: Schafft Indien heute, woran Putins Luna-25 scheiterte?

W√§hrend Russlands Weltraumagentur Roskosmos wie in Sowjetzeiten das meiste geheim hielt und √ľberhaupt erst √ľber 24 Stunden sp√§ter den Absturz eingestand, herrscht in Indien Volksfest-Stimmung und das gro√üe Mondfieber. Das staatliche Fernsehen berichtet live, gro√üe Zeitungen haben seit Tagen Liveticker eingerichtet. In manchen Regionen wird alles direkt in die Schulklassen √ľbertragen.

Chandrayaan-3 ist bereits im Juli gestartet und soll in der S√ľdpol-Region landen. Dort gibt es Wasser, das f√ľr den Aufbau von permanent bemannten Mondstationen notwendig ist. Sowohl die Mission Indiens als auch Russlands soll(t)en kl√§ren, in wie weit dieses Wasser nutzbar ist.

Au√üerdem soll herausgefunden werden, ob das Mondgestein (Regolith) als Baumaterial einsetzbar ist. Sowohl China als auch die USA haben entsprechende Pl√§ne f√ľr Au√üenposten.