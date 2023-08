Streit um Burkini: Debatte an Italiens Stränden eskaliert

Zum Streit äußerte sich auch der Bürgermeister von Triest Roberto Dipiazza, der der Rechtspartei Forza Italia angehört. "Darf eine Frau aus Triest im Bikini in Saudi-Arabien baden? Nein. Wenn man in ein anderes Land kommt, sollte man sich nicht nur an die Gesetze, sondern auch an die Traditionen des Ortes anpassen", sagte Dipiazza laut Medienangaben.

Das Thema Burkini erhitzt bereits seit einigen Wochen die Gemüter in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien. Die Bürgermeisterin der friaulischen Hafenstadt Monfalcone, Anna Maria Cisint, hatte vor einem Monat einen offenen Brief an die muslimische Gemeinschaft gerichtet. Dabei hatte sie sie aufgerufen "westliche Strandgepflogenheiten" zu beachten und nicht bekleidet im Meer zu baden. Sie sei bereit, den Burkini, eine zweiteilige Badebekleidung für Frauen, die den gesamten Körper mit Ausnahme des Gesichts, der Hände und der Füße bedeckt, zu verbieten.

