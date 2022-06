Nur ein Stück Stoff? Frankreich diskutiert erneut über Burkinis

Laizismus

Das Thema ist in Frankreich deshalb so heikel, weil das Land laizistisch ist, d. h. Staat und Religion sind strikt getrennt sind. Bereits seit 1994 gibt es ein Gesetz, das in Schulen nur diskrete religiöse Symbole erlaubt, die jüdische Kippa und das christliche Kreuz allerdings nicht. 2010 wurde Vollverschleierung in der Öffentlichkeit untersagt.