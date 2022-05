Gericht kippte Erlaubnis von Burkinis in Grenoble

Ein Verwaltungsgericht hat die Erlaubnis von muslimischen Ganzk√∂rperbadeanz√ľgen in der franz√∂sischen Stadt Grenoble auf Betreiben der Regierung gekippt. Innenminister G√©rald Darmanin sprach am Mittwochabend von "ausgezeichneten Neuigkeiten". Nach der von ihm veranlassten Klage sei der Beschluss der Stadtverwaltung von Grenoble ausgesetzt worden, sogenannte Burkinis in den st√§dtischen Schwimmb√§dern zu erlauben.