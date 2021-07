Eine entsprechende Notiz hat der Geschäftsführer der Stiftung, Mark Suzman, jetzt an die weltweit 1.700 Mitarbeiter verschickt. Käme es zum Crash, fügte der ehemalige Finanz-Journalist hinzu, würde Melinda Gates von ihrem Ex-Ehemann in spe "persönliche Mittel" zur Verfügung gestellt bekommen, um ihre eigene Wohltätigkeitsarbeit in der Stiftung "Pivotal Ventures" fortzusetzen, die sich auf die Förderung von Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern konzentriert.

Summen wurden in dem Mitarbeiter-Brief nicht genannt. Aber man kann sich die Dimension vorstellen. Das Grundkapital der Stiftung beträgt 50 Milliarden Dollar. Diese Summe ist von den Gates just um weitere 15 Milliarden US-Dollar aus dem beiderseitigen Privatvermögen aufgestockt worden. Mit dem Ziel, die Arbeit der Stiftung zu verstetigen, wie es in einer offiziellen Mitteilung hieß.