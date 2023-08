"Bella Italia" immer teurer: Wo Italiener jetzt günstig urlauben

Auch der Verzehr von Speisen und Getränken in den Strandbädern wird teurer, man rechnet mit durchschnittlichen Steigerungen von zehn Prozent. Nicht einmal der in Italien billige Espresso bleibt von den Verteuerungen ausgeschlossen. Zu diesen Ausgaben kommen noch die hohen Treibstoffkosten hinzu: Die Fahrt von der Stadt ans Meer wird in diesem Jahr deutlich kostspieliger.

Preissteigerung von zwölf Prozent gegenüber 2022

Berücksichtigt man die Kosten für Transport, Miete für einen Sonnenschirm und zwei Liegestühle, Verpflegung und Parken, so wird eine Familie in diesem Jahr durchschnittlich 97 Euro für einen Tag am Meer ausgeben. Das bedeutet eine durchschnittlichen Steigerung von zwölf Prozent gegenüber 2022, geht aus Schätzungen des Konsumentenschutzverbands Federconsumatori hervor.

