Italien: Diese Orte führen strenge Regeln gegen Massentourismus ein

Im Kampf gegen Massentourismus ergreifen immer mehr italienische Urlaubsorte Maßnahmen zur Einschränkung der Touristenströme. Die prunkvolle Villa del Balbianello am Comer See, in der Szenen von 007-Filmen oder Star Wars gedreht wurden, limitiert die Besucherzahl auf maximal 1.200 Touristen pro Tag ein, die Einlass in die Residenz bekommen können. Damit soll ihre Zahl um 10.000 pro Monat reduziert werden.

"Die Einführung einer Zulassungsbeschränkung ist die einzige Möglichkeit, die Villa del Balbianello vor einem übermäßigen Tourismus zu schützen, der immer mehr an den Comer See drängt und der die Erhaltung eines Kulturguts wie dieses ernsthaft gefährdet", hieß es in einer Presseaussendung des Umweltschutzverbands FAI, unter dessen Aufsicht die Villa steht.