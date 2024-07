7.000 Dollar pro Einladung: Die teuerste Hochzeit der Geschichte

Wenn der Sohn des wohlhabendsten Mannes Asiens und die Tochter schwerreicher Pharma-Unternehmer im Jio Weltkongresszentrum in Mumbai ab heute drei Tage lang ihre Liebe zelebrieren, stehen die Straßen im Geschäftszentrum der Stadt still - was die Anwohner wenig freuen dürfte, ist Mumbai doch ohnehin schon für lange Staus bekannt.

Zwei Monate später wurde dann auf einem Kreuzfahrtschiff weitergefeiert, das in Palermo ablegte und in Rom, Cannes und Portofino stoppte. Für Unterhaltung sorgten die Backstreet Boys, Katy Perry und Pitbull . Und vor ein paar Tagen sorgte wieder eine Ambani-Vorhochzeitsparty für Schlagzeilen: Popsänger Justin Bieber trat auf.

Zu pompös?

Vermählungen werden in Indien gern groß und teuer gefeiert - wenn ein Paar es sich leisten kann. Die Extravaganz ihrer Feierlichkeiten hat den in einer 27-stöckigen Familienresidenz lebenden Ambanis in den vergangenen Monaten zunehmend Faszination und Bewunderung eingebracht, aber auch Kritik: Viele halten es für geschmacklos, dass die Familie ihren Reichtum derart zur Schau stellt – in einem Land, in dem Millionen von Menschen in Armut leben.