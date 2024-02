"Liebes-Dschihad": Von arrangierten Ehen und religiösen Fanatikern

Romina und Ved saßen in einem Taxi zum Flughafen, als sie sich ihre Gefühle füreinander gestanden. "Sie hat mir zuerst gesagt, dass sie mich mag. In dem Moment war mir klar, dass ich mich in sie verliebt hatte", erinnert Ved sich in einem Telefonat mit dem KURIER zurück. Ihre Verbindung zueinander sei von Anfang an fürsorglich gewesen, habe sich ganz natürlich angefühlt.