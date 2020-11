Neues Gesetz: Indien will "Love Jihad" verbieten

Interreligiöse Eheschließungen sind in Indien sehr selten. Meist wird innerhalb der eigenen Kaste geheiratet, damit auch innerhalb der eigenen Konfession.

Dennoch planen fünf indische Teilstaaten Gesetze gegen Mischehen. Genauer gesagt sollen Eheschließungen unter Strafe gestellt werden, die dazu dienen sollen, die Partnerin zur Muslimin zu machen. Im Blick sind Muslime, die Hindu-Frauen heiraten, um sie zur Konversion zu bewegen.

Basis dieser Motivation könnte eine Verschwörungstheorie sein, wie die Neue Zürcher Zeitung kommentiert. Denn in der stark zwischen Hindus und Muslimen gespaltenen Gesellschaft geht die Mär um, dass Muslimische Männer eine Art „Love Jihad“ verfolgen: Sie heiraten Hindu-Frauen, damit diese zum Islam übertreten und – möglichst viele – muslimische Kinder gebären, damit die Muslime die Mehrheit in der Bevölkerung bilden können. In Indien leben rund 1,4 Milliarden Menschn. Davon sind rund 195 Millionen Muslime, das entspricht knapp 15 Prozent der Bevölkerung.