Analyse: Nationalisten schüren religiöse Intoleranz in Ostasien

Erst Rohingya, jetzt Christen?

Aggression gegen religiöse Minderheiten wird als Instrument autoritärer Politik missbraucht. So etwa in Myanmar, wo die seit Langem diskriminierte muslimische Minderheit des Landes in jüngster Zeit Opfer gezielter Massenvertreibungen wurde. Eine halbe Million Menschen, Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya, wurden aus dem Land getrieben und strandeten in Flüchtlingslagern im benachbarten Bangladesch. Das Militär rechtfertigte die Vertreibungen als Operation gegen muslimische Terrorgruppen. Vertreter der christlichen Minderheit in Myanmar äußern offen Befürchtungen, als Nächste ins Visier radikaler Buddhisten zu geraten.

Auch in den muslimischen Ländern Ostasiens, die traditionell religiöse Toleranz pflegen, macht sich der wachsende Einfluss des islamischen Fundamentalismus bemerkbar. In vielen Regionen Indonesiens regieren Islamisten. Das islamische Recht der Scharia wird angewendet, was die Gewalt gegen Christen verschärft. Ähnliche Tendenzen gibt es im Nachbarland Malaysien.

Argument für die Intoleranz gegen Christen ist die vermeintliche Bedrohung durch christliche Missionierung. Für nationalistische Regierungen oft ein perfektes Feindbild, kann man doch gegen "neuen religiösen Kolonialismus" wettern.