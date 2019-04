Sri Lanka: Was Reisende jetzt wissen müssen

Flugreisende in Sri Lanka sollen sich vier Stunden vor Abflug am Flughafen bei Colombo einfinden. Nur Passagiere mit gültigen Tickets können das Flughafengebäude betreten.

Es wurde eine erneute Ausgangssperre für die Nacht auf Dienstag (von 20:00 Uhr bis 4:00 Uhr Früh) angeordnet.

Der Ausnahmezustand soll im Land verhängt werden.

Ausreise mit Flugticket möglich

SriLankan Airlines versichert Passagieren aller Fluggesellschaften, die vom internationalen Flughafen Bandaranaike bei Colombo ihren Heimflug antreten möchten, dass sie den Flughafen während der Sperrstunde erreichen können, indem sie ihre Flugscheine und Pässe den Sicherheitskräften an Kontrollpunkten vorzeigen. Reisende sollten sich vier Stunden vor Abflug am Flughafen einfinden, darum bittet Sri Lankan Airlines. Dies gelte für alle Fluglinien.

Laut Peter Guschelbauer vom österreichischen Außenministerium befinden sich derzeit rund 300 Österreicher in Sri Lanka. Die Botschaft in Neu Delhi hat zwei Mitarbeiter nach Colombo gesandt, um in Krankenhäusern nach möglichen österreichischen Opfern zu suchen. Diese Recherche blieb zum Glück erfolglos. Die Warnstufe für Reisen nach Sri Lanka wurde übrigens nicht erhöht, sie sei laut Guschelbauer schon vorher auf hoher Stufe aktiv gewesen. Es sei auch nicht geplant, die Reisewarnstufe zu erhöhen.