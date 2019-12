Indien: Blutige Proteste gegen Benachteiligung von Muslimen

Neu Delhi, Chennai, Bangalore, Kolkata: In zahlreichen indischen Städten brodelt es. Grund ist das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, das die Regierung des hindu-nationalistischen Premiers Narendra Modi beschlossen hat. Zehntausende Menschen demonstrierten am Dienstag allein in Kolkata (früher Kalkutta).

Das Gesetz soll Einbürgerungen von Menschen aus Indiens Nachbarstaaten erleichtern - sofern diese keine Muslime sind. Konkret geht es um Verfolgte religiöser Minderheiten aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan wie Hindus, Christen, Sikhs, Buddhisten, Jaina und Parsen.

Sechs Tote, Hunderte Verletzte

Kritiker werten das als Diskriminierung nicht nur neu ankommender Muslime, sondern auch der rund 200 Millionen Muslime, die bereits in Indien leben (insgesamt hat Indien knapp 1,4 Milliarden Einwohner).