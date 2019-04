Die größte Wahl der Welt: Indiens Premier setzt auf Sieg

In Indien beginnt am 11. April die größte demokratische Wahl des Planeten. Rund 900 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, in insgesamt sieben Etappen bis zum 19. Mai die Abgeordneten des Parlaments in Neu Delhi zu wählen. Premierminister Narendra Modi hofft nach der neuen Eskalation im Konflikt mit Pakistan auf patriotischen Rückenwind und will vor allem Bauern und Hindus auf seine Seite ziehen.

Mit dem Ergebnis der Wahl wird erst vier Tage nach dem Ende des Urnengangs am 19. Mai gerechnet.

"Festival der Demokratie"

Der Regierungschef bezeichnet die bevorstehende Wahl als "Demokratie-Festival": In den 543 Wahlkreisen treten tausende Kandidaten an. Einige der 1,1 Millionen elektronischen Wahlmaschinen müssen durch den Dschungel oder das Gebirge transportiert werden. Sie müssen auch ein Dörfchen mit nur einem Einwohner an der Grenze zu China und ein Tigerreservat, in dem ein Mann alleine lebt, erreichen.

Zuletzt absolute Mehrheit für Modi

Der 68-jährige Modi, der sich selbst als "Chowkidar" ("Wächter") bezeichnet, erreichte mit seiner hinduistisch-nationalistischen Bharatiya-Janata-Partei (BJP) bei den Parlamentswahlen 2014 die absolute Mehrheit. Doch der silberbärtige Regierungschef ist verwundbar: Gerade in ländlichen Gegenden konnte er seine Wahlversprechen nicht halten. Trockenheit, Preisstürze für ihre Produkte und gewaltige Schuldenberge trieben in den vergangenen Jahren tausende Bauern dazu, sich das Leben zu nehmen.