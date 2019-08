Warum das Salzkammergut auf Touristen aus Indien setzt

Werbung soll Besucher lenken

Das Engagement auf dem indischen Markt sei dazu aber kein Widerspruch, im Gegenteil, sagt Andreas Murray, Sprecher der Gruppe und Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal: „Wir sind am Anfang einer Entwicklung, die ganz massiv Fahrt aufnehmen wird. Kommen werden die Inder so oder so. Wenn wir am Markt aktiv sind, können wir die Besucher lenken und Situationen, wie sie in Hallstatt entstanden sind, vermeiden.“

Denn an den oberösterreichischen Voralpen-Seen gäbe es anders als in Hallstatt oder Bad Ischl noch Hotelkapazitäten. „Ob sie am Traunsee, in Bad Ischl oder am Wolfgangsee übernachten, ist den Gästen egal. Für Inder ist eine Fahrzeit von einer Stunde Peanuts“, erklärt Murray. Die Investition in die Werbung soll auch die Saisonen entzerren und Besucher in die Nebensaison umlenken.