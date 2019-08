Weniger Veranstaltungen - Salzburg will kein Erlebnispark sein

Diagnose Overtourism

Massentourismus und Veranstaltungen am laufenden Band bringen die Altstadt an die Grenze der Belastbarkeit, ist die verbreitete Meinung. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger leidet Salzburg bereits an Overtourism. Laut Schätzungen sind im Schnitt 20.000 Touristen täglich in der Stadt. Gemessen an der Einwohnerzahl beherbergt Salzburg am meisten Gäste aller Landeshauptstädte.