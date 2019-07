Tagestouristen in Salzburg: „Wen lässt man herein, wen nicht?“

„Wen lässt man herein, wen nicht? Wer sind die guten und wer die bösen Touristen“, fragt Stöcklinger. Die Touristen generell aus Salzburg ausladen will auch sie nicht.

Das Dilemma am Massentourismus sieht auch Andreas Kirchtag. Die Schirm-Manufaktur, die er in vierter Generation führt, befindet sich seit mehr als 100 Jahren in der Getreidegasse. Damit zählt sie zu jenen Handwerksbetrieben, die in Salzburgs bekanntester Gasse neben zahlreichen Flagship-Stores immer weniger werden.