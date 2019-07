Urlaub auf Balkonien: Vier von zehn Österreichern bleiben daheim

Höhere Reisebudgets und neue Prioritäten beflügeln die Reiselust. Galt früher die Rolex als Statussymbol schlechthin, sammeln heute viele (Reise)-Erlebnisse. So gesehen gut, dass Billigflieger immer mehr Städte miteinander verbinden und damit eine Preisspirale nach unten in Gang setzen. Den Konsumenten freut’s. Die Passagierzahlen am Flughafen Wien lagen heuer im Juni um 24 Prozent über jenen des Vergleichsmonats 2018.

Dennoch zieht es nicht jeden in die Ferne. Viele entscheiden sich bewusst für einen Urlaub Zuhause. Was aber nicht heißt, dass sie sich in den eigenen vier Wänden verbarrikadieren. Im Gegenteil. Das Freizeitangebot in der Umgebung wird intensiver genutzt als früher, was wohl auch an neuen Vermarktungsstrategien liegt. So bieten Bundesländer und Regionen Gästekarten auch für Einheimische, mit denen Dutzende Sehenswürdigkeiten vergünstigt oder sogar gratis besucht werden können. Man macht also Urlaub in der Heimat, Touristen- und Kulinarik-Programm inklusive. Ganz ohne Kofferpacken und Kampf um freie Liegen am Hotelpool.