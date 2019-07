Wenn die Massen zu vermeintlichen Geheimtipps pilgern

„Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man hat die Mittel“, hat Wilhelm Busch vor mehr als 100 Jahren gedichtet. Damals war Reisen ein Privileg der Reichen und Adeligen, seitdem ist kein Stein auf dem anderen geblieben.

Noch nie konnten sich so viele Menschen einen Urlaub leisten wie heute. Der Wohlstand steigt in vielen Regionen der Welt, Billigflieger bauen ihr Streckennetz aus, Veranstalter füllen Überkapazitäten in Bettenburgen und Chartermaschinen mit Sonderangeboten. Auf den Weltmeeren steuern Kreuzfahrtschiffe in der Größe von Gemeindebauten jeden Tag eine andere Stadt an. An Bord wird für jeden Geschmack das Passende geboten – von Single- bis zu Schlager-Touren. Reisen ist eine Milliardenindustrie, Massentourismus ein knallhart kalkuliertes Geschäft.