Umstrittenes Kraftwerk: Tiwag verzichtet auf Wasser aus dem Ötztal

Zwei Milliarden Euro will der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag in die Erweiterung des Krafwerks Kaunertal stecken, die nicht nur von Naturschutzorganisationen abgelehnt wird. Zur Errichtung eines neuen Speichersees für das geplante Pumpspeicherkraftwerk soll das Platzertal und damit wertvolle Moorfläche geflutet werden. Zusätzlich soll Wasser aus Gebirgsbächen des Ötztals abgeleitet werden.

Dort sind die Widerstände gegen dieses Vorhaben so alt wie die Pläne selbst. Sie ziehen sich wie das Wasser der Venter und der Gurgler Ache , die von den Ableitungen betroffen wären, und der von ihnen gespeiste Ötztaler Ache von ganz hinten im Tal bis zum Ausgang. Die Phalanx der Gegner ist groß, umfasst Bauern, Touristiker und ÖVP-geführte Gemeinden.

Offiziell spricht das Energieunternehmen in einer Aussendung davon, "das Projekt in zwei Projektteile zu trennen und den Schwerpunkt auf neue Speicherkapazitäten und die Bereitstellung von flexibler Energie zu legen".

Nun vollzieht die Tiwag einen beachtlichen Schwenk. Wie zunächst die Tiroler Tageszeitung berichtet hat und der Stromerzeuger am Dienstag bestätigt, wird auf die Wasserableitungen verzichtet - zumindest vorerst.

Das war wohl ein Phyrrussieg . Den am Widerstand im Tal hat das nichts geändert. "Ich könnte nicht sagen, ich wäre enttäuscht", kommentiert Söldens ÖVP-Bürgermeister Ernst Schöpf die Kehrtwende der Tiwag. Dass diese die Pläne noch einmal aufgreift, glaubt der Ortschef nicht und hält es mit einem Bürger, der zu ihm gesagt habe: "Das ist jetzt der geordnete Rückzug."

Das ist insofern bemerkenswert, als die Tiwag in der Vergangenheit stets betont hat, dass die Erweiterung des Kraftwerks Kaunertal nur mit dem Wasser aus dem Ötztal Sinn macht. Sie hat deshalb über Jahre mit der Ötztaler Gemeinde Sölden einen erbitterten Rechtsstreit um diese Ressource geführt und letztlich gewonnen.

Konkret heißt das: Die Wasserentnahmen aus dem Ötztal werden aus dem laufenden UVP-Verfahren herausgenommen . Am Speicher Platzertal und dem Pumpspeicherkraftwerk an sich wird aber festgehalten , um "wertvolle Speicherkapazitäten für die steigende Stromerzeugung aus Wind und Sonne" zu schaffen.

Am kommenden Sonntag wird in Sölden parallel zur EU-Wahl eine Volksbefragung darüber durchgeführt, ob Wasser aus dem Gemeinedegebiet ins Kaunertal übergeleitet werden soll.

Dass die Tiwag einen erneuten Anlauf zum Griff auf die Ötztaler Bäche nimmt, erscheint aber unwahrscheinlich. Es ist nicht anzunehmen, dass der Widerstand gegen dieses Vorhaben in der Region verschwindet.

Die weiteren Planungsschritte für diesen zweiten Projektteil will die Tiwag erst vornehmen, "wenn die finale Entscheidung zu Imst-Haiming vorliegt und somit die gewässerökologischen Vorgaben klar sind", erklärt TIWAG-Vorstandsdirektor Alexander Speckle .

Hinter der nunmehrigen Vorgangsweise stehe der Landeshauptmann, heißt es. Die Tiwag will nun jenen Projektteil auf Eis legen, der die Wasserableitungen aus dem Ötztal, aber auch den Bau eines Ausleitungskraftwerks an der Innstufe Imst-Haiming umfasst. Letzteres hat erst im vergangenen Dezember vom Bundesverwaltungsgericht eine Nachdenkpause verordnet bekommen.

Der WWF begrüßte das Aus für die Wasserableitungen in einer ersten Reaktion, forderte aber auch umgehend ein endgültiges Aus für das gesamte Projekt: "Im nächsten Schritt muss der Landeshauptmann Nägel mit Köpfen machen und den gesamten Kaunertal-Ausbau absagen, der jetzt endgültig keinen Sinn mehr macht."

Für die ÖVP waren die Kaunertal-Pläne der Tiwag in der Vergangenheit stets in Stein gemeißelt. Die Tiroler Grünen, bis Ende 2022 Koalitionspartner der Schwarzen und hierbei selten auf Konfrontationskurs mit der ÖVP, sehen sich nun bestätigt. Man sei immer gegen die Überleitung der Ötztaler Bäche gewesen, so Klubobmann Gebi Mair.