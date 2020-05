Landeshauptmann: "Kein Plan B" zum Kraftwerk Kaunertal

Ein eigenes Logo ist kreiert. Damit die Botschaft auch bei der Bevölkerung sickert, fährt das Symbol für die Initiative " Tirol 2050 energieautonom" künftig auf einem eigens designten Nahverkehrszug durchs Land. Vor der Bahn erklärte Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) am Dienstag, wie der Beitrag der Tiroler aussehen soll, damit man sich bis 2050 von fossilen Energieträgern befreien kann: "Wir müssen den Energiebedarf um die Hälfte reduzieren." Die Produktion der erneuerbaren Energien müsse gleichzeitig um 30 Prozent gesteigert werden.

Und damit war Platter, der von seinen Stellvertretern, Ingrid Felipe ( Grüne) und Josef Geisler ( ÖVP), flankiert wurde, bei jenem Thema, das seiner Regierung seit Wochen Kritik von Umweltschützern einträgt: dem Ausbau der Wasserkraft.Der Landesenergieversorger Tiwag hat, wie berichtet, einen wasserwirtschaftlichen Rahmenplan beim Umweltministerium eingereicht.Darin ist mit der Erweiterung des Kraftwerks Kaunertal auch das Vorhaben enthalten, das für den größten Protest sorgt. Und diesen Ausbau braucht es laut Platter auch, um das Ziel der Energieautonomie zu erreichen. "An einen Plan B brauchen wir nicht denken", machte der Landeschef klar, dass er an dem Projekt nicht rütteln will.