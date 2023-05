Kraftwerksbau: WWF warnt vor Konflikten ums Ötztaler Trinkwasser

Österreichs Gletscher schmelzen in einem Tempo, das atemberaubend ist. 2022 war das Rekordjahr, was den Rückgang der Eisriesen betrifft. Zu den größten Verlieren zählten dabei laut den Messungen des Alpenvereins die Ötztaler Alpen.

Der WWF hat eine Studie beauftragt, wie der Klimawandel und die vom Tiroler Landesenergieversorger Tiwag geplante Entnahme von bis zu 80 Prozent des Wassers der Venter und der Gurgler Ache - Zubringer der Ötztaler Ache - für den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal sich auf den Wasserhaushalt des Ötztals auswirken würden.

Zwei Drittel weniger Wasser

Laut Studienautor Ulrich Wild-Pelikan vom Ingenieurbüro "Projekt Wasser" besteht der hochsommerliche Abfluss der Venter Ache zu 70 Prozent aus Schmelzwasser, in Huben an der Ötztaler Ache sind es 60 Prozent.

"Schon allein aufgrund der Klimakrise werden die Ötztaler Flüsse künftig im Jahresschnitt um rund ein Drittel weniger Wasser führen - im Sommer um zwei Drittel weniger", so Wild-Pelikan am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.