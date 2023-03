Rekordschmelze auf Österreichs Gletschern im Jahr 2022

"Dramatisch" war das Wort das bei dieser Pressekonferenz immer wieder fiel. Alle 89 in Österreich beobachteten Gletscher sind kleiner geworden, erklärte Gerhard Karl Lieb, der den Alpenvereins-Gletschermessdienst gemeinsam mit Andreas Kellerer-Pirklbauer leitet.

Der höchste Wert in 132 Jahren

Bei den tatsächlich vermessenen Gletschern - 78 an der Zahl - gab es eine Längenschwund von im Mittel 28,7 Metern. "Da ist der höchste Wert in der 132-jährigen Messreihe des Alpenvereins", so Lieb.

In all dieser Zeit gab es einen Rückzug um über 20 Meter erst in vier Jahren.