Dramatische Bilder: Skifahren am schmelzenden Tiroler Gletscher

User rufen nach Sperren und zeigen Unverständnis dafür, warum am Hintertuxer Gletscher unter diesen Bedingungen überhaupt noch der Skibetrieb läuft.

Matthias Dengg von den Zillertaler Gletscherbahnen kennt die Videos zwar nicht, sagt aber: "Wenn es in Innsbruck 37 Grad hat, ist es klar, dass es am Gletscher nicht minus 5 Grad hat. Wo Eis ist, schmilzt es. Das ist so." Die Tiroler Landeshauptstadt war am Mittwoch Österreichs Hitzepol. Selbst in hohen Lagen war es extrem warm.

"Das es in den lezten Tagen so warm war, macht uns zu schaffen", bestätigt Dengg. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. "Normalerweise sind die Gletscher erst am Ende des Sommers so stark betroffen, wenn das schützende Weiß verloren geht."

Dramatische Ausgangslage

Doch der vergangene Winter brachte wenig Schnee, Frühjahr und Frühsommer waren viel zu warm. Das sind laut Dengg die Faktoren, die den Gletscher heuer bereits viel früher angreifen.