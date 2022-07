Nach Volksbefragung: Gletscherehe wird von Investoren begraben

Denkbar knapp haben sich die Bürger von St. Leonhard im Pitztal am Sonntag bei einer Volksbefragung gegen den umstrittenen Zusammenschluss der Gletscherskigebiete des Ötz- und des Pitztals ausgesprochen. Die Gegner hatten mit 50,36 Prozent gegenüber den Befürwortern (49,64 Prozent) 353 des Mega-Projekts nur knapp Oberwasser.

Am Sonntagnachmittag folgte dann der Paukenschlag. In einer Aussendung kündigten die Pitztaler Gletscherbahnen - sie hatten den Großteil der Investitionen von rund 130 Millionen Euro getragen - an, dass sie das "Projekt Zusammenschluss Pitztal-Ötztal nicht mehr weiterverfolgen werden."