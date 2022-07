Volksbefragung im Pitztal: Gletscher-Ehe spaltet Gemeinde

Mit großer Spannung wurde das Ergebnis einer Volksbefragung am Sonntag in St. Leonhard im Pitztal erwartet. Die Gemeinde wäre am stärksten von der geplanten und momentan auf Eis liegenden "Gletscher-Ehe" zwischen dem Pitz- und dem Ötztal betroffen.

Die Frage „Soll der Skigebiet Zusammenschluss Pitztal-Ötztal gebaut werden?“ wurde von 50,36 Prozent der Teilnehmer mit Nein beantwortet. Die Gegner des Mega-Projekts, bei dem drei neue Seilbahnen auf dem Pitztalter Gletscher und 64 Hektar Pisten auf bislang unberührten Gletscherflächen errichtet werden sollen, behielten gegenüber den Befürwortern (49,64) Prozent hauchdünn die Oberhand.

Die Gemeinde scheint also in der Frage über die zukünftige Ausrichtung des Tals gespalten. Die Wahlbeteiligung betrug 59,26 Prozent. 353 Stimmberechtigte sprachen sich gegen den Zusammenschluss der Gletscherskigebiete von Pitz- und Ötztal aus, 348 dafür.