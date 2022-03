Studie zeigt: Kunstschnee am Gletscher wäre unrentabel

An Österreichs größtem und bekanntestem Gletscher lässt sich der Klimawandel begreifen wie kaum woanders: Die Pasterze hat in den letzten Jahrzehnten (siehe Fotovergleich) deutlich an Masse verloren. Und mit dem Eis schwindet auch die touristische Attraktivität. Könnte man mit einer Schicht aus Kunstschnee den Gletscher retten? Dieses hypothetische Experiment haben Forscher und Forscherinnen der Universität Graz durchgeführt.

„Anhand von Modellierungen haben wir festgestellt, dass genügend Wasser vorhanden wäre, um der Pasterze mit Kunstschnee eine Schutzschicht gegen das Abschmelzen zu verpassen“, berichtet Jakob Abermann vom Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, Hauptautor der Studie.

Ökonomisch nicht tragfähig

Abgesehen von den ökologischen Konsequenzen wäre das Projekt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten allerdings nicht tragfähig. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kosten für die Erhaltung schon jetzt um ein Vielfaches höher wären als alle bestehenden Tourismuseinnahmen zusammen. Mit den steigenden Temperaturen würde der Aufwand in naher Zukunft noch größer werden, da man erheblich mehr Schmelze kompensieren müsste.

„Wir möchten darauf hinweisen, dass wir hier nicht eine konkrete, umsetzbare Idee oder einen Auftrag verfolgen, sondern eine hervorragende Datengrundlage genützt haben, um prinzipiell die klimatologischen und ökonomischen Randbedingungen eingrenzen zu können“, erklärt Abermann zur Motivation der Studie.

90 Prozent weniger CO 2