Gegner wollen das Projekt Gletscherehe Pitztal/Ötztal endgültig begraben

Ein wenig fühlte man sich am Dienstag im Innsbrucker Hotel Sailer an Bilder der „Pressekonferenz der Tiere“ im Jahre 1984 erinnert. Damals schlüpften prominente Gegner des Kraftwerks Hainburg in Kostüme von Vögeln und anderem Getier.

Bald 40 Jahre später hat Gerd Estermann von der Bürgerinitiative „Feldringer Böden“ in Innsbruck das „engagierte Schneehuhn Hilda“ – eine verkleidete Aktivistin – mitgebracht. Der Pensionist aus dem Oberland trommelte noch einmal für das derzeit brennendste Anliegen der Initiative. „Wir wollen erreichen, dass die Stopp-Taste gedrückt wird“, sagt der 71-Jährige.