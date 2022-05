Kampf um heimische Gletscher "schon verloren"

Während das ewige Eis schon jetzt verloren ist, wird sich die Klimaerwärmung noch jahrzehntelang im Wetter bemerkbar machen, und zwar "bis in die 2060er und 2070er Jahre, je nachdem, wie erfolgreich wir bei der Abschwächung des Klimawandels sind", sagte Taalas. "Die gute Nachricht ist, dass wir die negativen Trends bei Wetterphänomen stoppen können", sagte er mit Blick auf Flutwellen, Tropenstürme oder Hitzewellen.

Schutzmaßnahmen

Man müsse sich also auf den Klimawandel einstellen, forderte Taalas etwa Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen oder extreme Hitze. Wichtig sei dabei auch ein Ausbau und eine bessere Vernetzung der Frühwarnsysteme, um Schäden und Todesopfer durch Unwetter zu vermeiden. "Wir hätten gerne, dass alle unsere Mitgliedsstaaten richtige Frühwarndienste haben, derzeit ist das nur bei der Hälfte der Fall", sagte der WMO-Generalsekretär. Dabei sei die Organisation vor 149 Jahren in Wien genau zum Zweck gegründet worden, ein weltweit standardisiertes Wetterbeobachtungssystem zu etablieren. Zudem gebe es in Teilen der Welt immer noch weiße Flecken bei der Wetterbeobachtung, was sich auch auf die Zuverlässigkeit der Vorhersagen in Europa auswirke. "Wenn wir Lücken in der Karibik haben, kann man das ein paar Tage später auch (bei den Vorhersagen, Anm.) in Europa sehen."

Doch auch in Europa gebe es noch Verbesserungsbedarf, verwies Taalas auf die verheerende Fluten in Westdeutschland im Vorjahr. Die zahlreichen Todesopfer hätten "verhindert werden können", wenn es eine bessere Vernetzung von Meteorologen und Hydrographischen Diensten gegeben hätte. Der Deutsche Wetterdienst habe die Regenfälle nämlich akkurat vorhergesagt, doch hätten die Hydrologen auf regionaler Ebene nicht entsprechend reagiert und Evakuierungen veranlasst. Während auch Österreich eine ähnliche Trennung habe, gebe es etwa in Großbritannien und Finnland gemeinsame Operationszentren von Meteorologen und Hydrographen.